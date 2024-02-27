بتهمة الاحتيال على المواطنين والمقيمين.. القبض على وافدين في عمان

القت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بسلطنة عمان القبض على أربعة أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال على عمانيين مقيمين.

وأشارت السلطات الأمنية العمانية في بيان لها الي ان المتهمين قاموا بالاتصال هاتفيا مع المجني عليهم وإبلاغهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية ثم طلب الرقم السري (OTP) ليتمكنوا من سحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا، وتُستكمل الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق؛ ضبطت شرطة خفر السواحل بمحافظة جنوب الشرقية قاربًا على متنه ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وتُستكمل الإجراءات القانونية.

كما ضبط السلطات العمانية قاربًا على متنه شخصان بحوزتهما أكثر من 120 كيلوجرامًا من مخدر الكريستال و175 قرصًا من المؤثرات العقلية وكمية من مخدر المورفين بمحافظة شمال الباطنة، حيث استكملت الإجراءات القانونية.