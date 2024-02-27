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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: الانتهاء من أعمال مشروع قناطر ديروط بنسبة تنفيذ 47%

صدى البلد

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن نسبة تنفيذ مشروع قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة حتى الآن تتجاوز 47 %.. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات الاستلام النهائي لقنطرة بحر يوسف بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والانتهاء من تجارب اختبارات الجودة على عناصر تشغيل القنطرة أمس الإثنين، وسيتم خلال أيام إزالة سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف، تمهيدا لإمرار المياه والتحكم في التصرفات من خلال القنطره الجديدة.

وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الانتهاء من تنفيذ قنطرة فم بحر يوسف، ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، قال الدكتور سويلم إنه تم الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، والانتهاء من تنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الإبراهيمية تمهيدا للبدء في الإنشاء.

وفيما يتعلق بقنطرة الديروطية، فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة، وفي قنطرة فم البدرمان فقد تم الانتهاء من أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتي أبو جبل والساحلية.

وتجري أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف - حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي - الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.
كما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 6ر1 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.
 

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