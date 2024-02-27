اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

اكتشاف أثري مذهل يتجاوز عمره 1800 عاما يروي قصة عائلية حزينة عن أرستقراطيين رومانيين أغنياء توفي طفلهما قبل القرن الثالث الميلادي.

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يتضمن هذا الاكتشاف قبرين رومانيين كبيرين في شمال بلغاريا، وجد بها الخبراء ميدالية تصور الإمبراطور ومجوهرات وزجاجات زجاجية لجمع دموع المعزين، وهذه تعد الاكتشاف الأكثر غرابة.

وجد المزارعون القبور عن طريق الصدفة أثناء حراثة حقلهم في قرية نوفا فاربوفكا في ديسمبر 2023، ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية كانت القبور مبنية من الطوب ومبطنة بالجص، وتحملتا لوحة كبيرة من الحجر الجيري.

كان القبر الأكبر بطول حوالي 3 أمتار واحتوى على رفات رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالي 45 إلى 60 عامًا عند الوفاة، ودفنوا مع مجوهرات وعملات وأواني سيراميكية وزجاجية.