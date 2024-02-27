ميريت تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدها عمر الحريري

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري ، والتي تأتي في إطار فقرات جديدة من برنامج واحد من الناس بعنوان (هذا ابى ) ونتحدث أبناء النجوم والنجمات ، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

وكشفت ميريت خلال الحلقة ، عن ان الفنان القدير عمر الحريري ، وفي آخر ايام في حياته أصيب بالسرطان ، ودخل مستشفي وكنت معه أنا فقط وكان لا ينطق اسم المرض " السرطان " ، فيقول هو أنا عندي المرض الوحش.

وأشارت الى أنه كان يقدم رواية تبع الدولة علي مسرح الطفل وكان هو الراوي خلال المسرحية ، وكانت تظهر علي قدمه اثار المرض ، ولكنه كان ملتزم بالعمل ويقدر المسرح وأثناء العرض أخذ يقاوم آلامه حتي سقط مغشيا عليه وذهبنا إلى المستشفي وكان يشعر بآلام شديد ، وكان يعرفنا وقالي لي " راضي عنك " وكان آخر كلامه في الدنيا.

وأوضحت أنها قامت بتقديم العديد من المقتنيات الخاصة بالفنان الكبير الي الدولة ، وكشفت ان هناك مشهد بفيلم "أغلى من عينيه " وكان هناك حريق بالمنزل داخل الفيلم واحترق الفنان عمر الحريري وأصيبت بالانهيار وصدقت المشهد ، وكنت مرعوبة حتى جاء والدي وقالي لي انه مشهد بالفيلم واطمنت عليه.

