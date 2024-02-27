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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميريت تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدها عمر الحريري

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري ، والتي تأتي في إطار فقرات جديدة من برنامج واحد من الناس بعنوان (هذا ابى ) ونتحدث أبناء النجوم والنجمات ، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

وكشفت ميريت  خلال الحلقة ، عن ان الفنان القدير عمر الحريري ، وفي آخر ايام في حياته  أصيب بالسرطان ، ودخل مستشفي وكنت معه أنا فقط وكان لا ينطق اسم المرض " السرطان " ، فيقول هو أنا عندي المرض الوحش.

وأشارت الى أنه كان يقدم رواية تبع الدولة علي مسرح الطفل وكان هو الراوي خلال المسرحية ، وكانت تظهر علي قدمه اثار المرض ، ولكنه كان ملتزم بالعمل ويقدر المسرح وأثناء العرض أخذ يقاوم آلامه حتي سقط مغشيا عليه وذهبنا إلى المستشفي وكان يشعر بآلام شديد ، وكان يعرفنا وقالي لي  " راضي عنك " وكان آخر كلامه في الدنيا.

وأوضحت أنها قامت بتقديم العديد من المقتنيات الخاصة بالفنان الكبير الي الدولة ، وكشفت ان هناك مشهد بفيلم "أغلى من عينيه " وكان هناك حريق بالمنزل داخل الفيلم واحترق الفنان عمر الحريري وأصيبت بالانهيار وصدقت المشهد ، وكنت مرعوبة حتى جاء والدي  وقالي لي انه مشهد بالفيلم واطمنت عليه.
 

الإعلامى د عمرو الليثى الراحل عمر الحريري الفنان الراحل عمر الحريري برنامج واحد من الناس ميريت الحريري

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