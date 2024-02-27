الكويت.. انتخابات مجلس الأمة 7 مارس

يبحث اليوم مجلس الوزراء الكويتي اعتماد مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2024 في تاريخ 7 مارس، إضافة إلى اعتماد موعد تاريخ يوم الاقتراع.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي أن الاجتماع سيستكمل أهم تقارير اللجان المالية والاقتصادية والخدماتية حول العديد من المواضيع، أبرزها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمشاريع الحيوية.

وبين المصدر أن الحكومة لديها مقترحات عدة في ما يخص الزيادات المالية وتحسين مستوى المعيشة على دفعات لفئات سيتم تحديدها، موضحاً أن مجلس الوزراء سيجتمع مع ديوان الخدمة المدنية قريباً لبحث البديل الاستراتيجي.

وعلى صعيد التوظيف بعد إنهاء قرار إيقاف التعيينات والنقل والندب، أكد المصدر أن الحكومة تسعى إلى الاستعجال في توظيف الدفعة المعلن عنها مؤخراً، وسيتم الإعلان عن دفعة أخرى جديدة، إضافة إلى توزيع من كانوا يعملون في المحافظات وتوظيفهم في الجهات الحكومية.