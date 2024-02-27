مجدي البدوي: الحكومة جادة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن الحكومة أعلنت خلال الأيام الماضية عن بدء تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأضاف مجدي البدوي، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن الحكومة جادة على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، متابعا: الكل يسعى الآن لطرح مواضيع جديدة سيتم تناولها خلال جلسات الحوار الوطني القادمة.

واسترسل: المرحلة القادمة سيتم مناقشة تحديات النقابات العمالية وقانون العمل، لما لهم من أهمية كبيرة، متابعا: نسعى إلى وضع قانون يهتم بتوفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.



وأشار إلى أن مشروع قانون الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص سيساهم في طمأنة الشباب والعاملين بالقطاع.