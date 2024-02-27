محافظ السويس: إنشاء فرع لمجلس الدولة بميدان النافورة لتوفير مشقة السفر

قال محافظ السويس عبد المجيد صقر: إنه سيتم إنشاء فرع لمجلس الدولة بميدان النافورة لتوفير مشقة السفر إلى الإسماعيلية والقاهرة للتقاضي وكذا المجلس القومي للمرأة.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الثلاثاء، ميدان النافورة على مساحة 2000 متر مربع بجوار قرية الحجاج في منطقة الملاحة بحي السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.



ووجه محافظ السويس بضرورة الحفاظ على الميادين والمدن التي يتم تطويرها من أجل الأجيال القادمة والحفاظ على شكل وجمال السويس، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين واستكمالا لمسيرة التطوير والتنسيق الحضاري والمظهر الجمالي للمحافظة.