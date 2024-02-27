المقاطعة تجبر شركة مغربية على إيقاف التصدير إلى دولة الاحتلال

أخبرت حملات المقاطعة إحدى شركات المواد الغذائية الرائدة في المغرب على إيقاف تصدير منتجاتها إلى دولة الاختلال الإسرائيلي.

فقد أكدت الشركة في بيان لها أنها لا تعتزم تصدير أي من منتجاتها نحو السوق الإسرائيلية، وذلك وفاء لالتزماتها فيما يتعلق بالقيم الأساسية للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية، وفي مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

كما نفت الشركة في بيان توضيحي أي علاقة شراكة مع إسرائيل، وأنها لم تبرم أي اتفاقية مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023، ولا حتى قبل ذلك.

وبينت الشركة أنها تأسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملكها عائلة 100٪ مغربية أصلها من فكيك.

