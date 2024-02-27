رغم صعوبة الرحلة.. 40 مهاجراً مغربياً يصلون إلى شواطئ سبتة

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن وصول 40 مهاجراً مغربياً إلى شواطئ سبتة، بالرغم من تعرضهم لمخاطر وأمواج عاتية خلال الرحلة.

وأوضحت "يورو نيوز" أنه رغم صعوبة الرحلة، بدأ المهاجرون في الوصول إلى شاطئ سبتة الخاضع السيطرة الإسبانية منذ أول أمس الأحد وصباح أمس الاثنين.

واستقبل المنقذون الإسبان المهاجرين وساعدوا البعض منهم على إكمال الأمتار الأخيرة بعد رحلة السباحة الشاقة والخطرة.

وسبح 40 مهاجراً غير نظامي من بينهم 20 قاصراً من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية برحلة خطرة وواجهوا خلالها الأمواج العاتية والصخور البحرية.