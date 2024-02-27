قرار جديد ضد المتهمة بفقء عين ممرضة شبرا العام

عاقبت محكمة الجنح المختصة المتهمة بالتعدي على ممرضة شبرا العام، بالحبس عاما في جنحة ضرب أقامتها المتهمة ضد ممرضة شبرا العام.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قضت بالسجن 5 سنوات غيابيا للمتهمة بفقء عين “فقع”، وإحداث عاهة مستديمة لممرضة بمستشفى شبرا العام.

كانت المجني عليها وصلت إلى محكمة شمال العباسية لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها داخل مستشفى شبرا العام، في القضية المعروفة بفقء عين ممرضة شبرا.

كانت جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إحالة المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام للجنايات، إثر مشادة نشبت بينهما، ادعت فيها المجني عليها قيام المتهمة بالتعدي عليها بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.

وقالت المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام، إنها عندما منعتها الممرضة من الدخول إلى غرفة ابنة عمها المريضة دار بينها وبين الممرضة اشتباك بالأيدي، موضحة أنه أثناء الاشتباك جاءت ممرضة أخرى تعدت عليها بالضرب.

وواصلت: اتخانقنا مع بعض لما منعتني أدخل لبنت عمي، وجت ممرضة زميلتها ضربتني معاها، وقالوا لي تعالوا نراضيكم على بعض ودخلوني مكان مفهوش كاميرات وقفلوا عليا الباب وكان في ممرضات كتير ضربوني وأنا كان معايا تليفوني كنت بدافع بيه عن نفسي.