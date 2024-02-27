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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن  عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد  الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

فيما ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيد و 172  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 144 على قطاع غزة حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 29878 شهيد و 70215 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي وحتي الان .

وأشارت صخة غزة الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم
 

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