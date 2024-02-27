فلسطين.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية



ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

فيما ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيد و 172 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 144 على قطاع غزة حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 29878 شهيد و 70215 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي وحتي الان .

وأشارت صخة غزة الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

