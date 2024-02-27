أنباء العراق الدولية: العثور على جثة مصري مق.تول وسط بغداد

أفادت وكالة الأنباء العراق الدولية واعد بأنه تم العثور على جثة رجل مصري في شارع السعدون وسط العاصمة العراقية بغداد.

وفي سياق آخر؛ أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن خطة شهر رمضان المبارك ستدخل حيز التنفيذ خلال الاسبوع المقبل بعد استحضار كافة الاستعدادات الخاصة بالشهر الفضيل.

وبين أن الخطة تشمل جميع المحافظات وستكون مختلفة عن الخطط السابقة حيث ستعتمد على الجهد الاستخباري والمواطنين في توفير المعلومات الأمنية والابلاغ عن أي حالة غير طبيعية

وذكر أنه ستكون هناك توجيهات للمواطنين تخص أوقات الإكتظاظ خلال هذا الشهر.