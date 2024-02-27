كانت مخرومة.. قرار جديد ضد صاحب المعدية الغارقة في منشأة القناطر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس صاحب معدية نكلا المتهم في واقعة معدية منشاة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق، حبس صاحب معدية نكلا المتهم في واقعة معدية منشاة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات تضمنت القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص.

وكان قد تمكن رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، من إنقاذ 4 أشخاص، في حادث غرق معدية تحمل عدد من العمال، بنهر النيل، في قرية نكلا بمنشاة القناطر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بقرية نكلا في منشأة القناطر، بغرق معدية فى نهر النيل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال معدية لعبور نهر النيل، تعرضت المعدية للغرق.

وفور وصول رجال الإنقاذ لمكان البلاغ، تمكنوا من إنقاذ 4 أشخاص، وانتشال جثث آخرين، وجاري البحث عن مفقودين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتى امرت بما سبق.