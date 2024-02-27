العمل.. نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بجنوب سيناء

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، نظمت فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالقطاع الصحي والتأمين الشامل بجنوب سيناء، وذلك لتوعية العاملين بالمنشأة بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والبيولوجية، وإعداد منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية ، داخل المنشأة لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن ، ويأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة داخل مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية للتوعية والتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، أن المبادرة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالمخاطر الموجودة فى بيئة العمل لحماية الأفراد والممتلكات والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضافت مدير المديرية انه جرى تنظيم ندوة التوعية بالتعاون مع الدكتور مصطفى صلاح الدين الجناينى مدير مركز طب الأسرة بطور سيناء ، وقد حضر الندوة مدير المديرية ، والمهندسة آمال السيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء ، والسيد أبو العنين مدير مركز المعلومات بالمديرية ، ومشاركة العاملين بمركز طب الأسرة بطور سيناء ..