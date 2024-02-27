عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل.. نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بجنوب سيناء

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، نظمت فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالقطاع الصحي والتأمين الشامل بجنوب سيناء، وذلك لتوعية العاملين بالمنشأة بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والبيولوجية، وإعداد منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية ، داخل المنشأة لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن ، ويأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة داخل مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية للتوعية والتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، أن المبادرة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالمخاطر الموجودة فى بيئة العمل لحماية الأفراد والممتلكات والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ،  وأضافت مدير المديرية انه جرى تنظيم ندوة التوعية بالتعاون مع الدكتور مصطفى صلاح الدين الجناينى مدير مركز طب الأسرة بطور سيناء ، وقد حضر الندوة مدير المديرية ، والمهندسة آمال السيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء ، والسيد أبو العنين مدير مركز المعلومات بالمديرية ، ومشاركة العاملين بمركز طب الأسرة بطور سيناء ..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

ترشيحاتنا

هدنة 40 يوما وإطلاق 400 أسير إسرائيلي| ماذا ينتظر غزة خلال شهر رمضان.. تفاصيل المفاوضات

نجم الأهلي السابق: كهربا الأفضل ولو بـ«نُص رِجْل»

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في انقلاب سيارة بـ الجيزة

إنفراد.. محادثة ساخنة بين المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين داخل قفص المحكمة

أحمد عمر هاشم: رئيس الجمهورية والإمام الأكبر دائما في نصرة فلسطين وشعبها

سامح شكري: نحذر من أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ