أكد الإعلامي أحمد حسن على غياب إبراهيما نداي عن مباراة الزمالك والداخلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"تأكد غياب إبراهيما نداي عن مباراة الزمالك والداخلية".

كشف اللاعب أحمد حسن عن خضوع نداي لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالزمالك: إبراهيما نداي سيخضع لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد عودته للمباريات ومدى إمكانية لحاقه بلقاء الأهلي".

كشف الأعلامي الرياضي خالد الغندور، عن مدة غياب لاعب الزمالك ابراهيما نداي بعد الاصابة.

وكتب عبر فيسبوك: “نتيجة الاشعة الزمالك يعلن إصابة لاعبه ابراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة ليغيب لمدة شهر”.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.