للعام الرابع على التوالي.. "البريد المصري" يفوز بجائزة التميز من الاتحاد العالمي

فاز البريد المصري للعام الرابع على التوالي بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع"؛ على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة للعام الرابع على التوالي يؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية، ويمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري في تطبيق المعايير الدولية على جميع الخدمات.

ووجه فاروق الشكر لجميع العاملين بالبريد المصري على جهودهم وتفانيهم في إنجاز العمل بالدقة المنشودة والجودة المطلوبة؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.



وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن معايير الحصول على هذه الجائزة تعتمد على محددات رئيسية يتم رصدها بناءً على مؤشرات أداء عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمي على جودة خدمة العملاء، إذ يتم قياسها بناءً على عدة محاور منها: الالتزام بمعايير التسليم الدولية، ودقة الرد على الشكاوى والاستعلامات الدولية، والامتثال للمعايير الدولية في تبادل البيانات؛ الأمر الذي تطلب جهدًا كبيرًا للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.