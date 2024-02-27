أعلن اللاعب أحمد حسن عن انتظام زيزو في التدريبات الجماعية اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"أحمد زيزو ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك".

ونشر أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري .

وأثار زيزو دهشة جمهوره بصورة من التدريبات الجماعية لنادي الزمالك بعد إصابته في مباراة الفريق الأخيرة أمام أبو سليم الليبي.

ووجه أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك رسالة مؤثرة إلى جمهور الزمالك بعد إصابته في مباراة الفريق الأخيرة أمام أبو سليم الليبي، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب زيزو : الحمد لله دائما و ابدا ، فكرة ان الواحد يبقي سليم حاجة في حد ذاتها نعمة كبيرة، الحمد لله علي فضل الله وكرمه ، وشكرا جمهور الزمالك العظيم الي مش حاجة غريبة عليه من دعم وسؤال علي لعيبته ، الحمد لله و اشوفكو الماتش الجاي .