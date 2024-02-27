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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العمل: دورات تدريب مجانية للشباب بالوادى الجديد

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، نظمت من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالداخلة ومكتب عمل الفرافرة ، ندوتين للتوعية  في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالإدارة الصحية بالداخلة ، ومستشفى الفرافرة المركزي بمدينة الفرافرة  ، بالوادى الجديد وبحضور عدد 39 من العاملين بالمستشفى ، وعدد 30 من العاملين بالإدارة الصحية ، تحت عنوان " سلامتك تهمنا" حول مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وكذلك ضرورة الإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريب مجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل للحصول على فرص عمل لائقة بعد التدريب ،  وأضاف مدير المديرية  أن مديرية العمل نظمت فعاليات اختبارات نهاية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 12  من الفتيات  بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية وذلك  بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ، واستعراض جانب من منتجات المتدربات ، كما تابعت ميدانياً الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها للشباب بمركز التدريب المهني على مهن: الطاقة الشمسية ، و كهرباء التوصيلات والتركيبات ، وخراطة المعادن ، والتدريبات العملية بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ..

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