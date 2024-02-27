البورصة تواصل الأداء الإيجابي في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.47% ليصل إلى مستوى 29646 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.04% ليصل إلى مستوى 37154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 12620 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 7730 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.32% ليصل إلى مستوى 10782 نقطة.