تعرف على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

تعرض 12 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان، وتم على الفور نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الاولية والعلاج اللازم.

وضمت قائمة المصابين كل من بخيتة . م 57 سنة ، وشاهندة . ع 15 سنة ، وانشراح . ع 35 سنة ، وهدى . ع 28 سنة ، وحسن . ع 27 سنة ، وشذا . ع 27 سنة ، وإيمان . ع 15سنة ، وعلى . م 75 سنة ، ولمياء . ع 30 سنة ، رؤى . ح 12 سنة ، وأحمد . ح 12 سنة ، ومحمد . ح 12 سنة ، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

حادث

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية اخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان، وتم على الفور الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.