وزير الخارجية الأردنية: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي علي ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة.

وشدد وزير الخارجية الأردني في تصريحات له علي أهمية تطبيق القانون الدولي على الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها الذي يدعمون إرهاب المستوطنين.

وكان وزير الخارجية الإيراني "حسين أميرعبداللهيان"، الإثنين، التقي نظيره الأردني "أيمن الصفدي" في جنيف وتباحثا حول آخر المستجدات في غزة.

وتشاورا أيضا في آخر الأوضاع في غزة وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين من أهم جدول أعمال الاجتماع بين وزيري خارجية إيران والأردن.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى جنيف فجر اليوم الاثنين للمشاركة في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واجتماع نزع السلاح.