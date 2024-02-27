عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يناقش استعدادات مشاركة مصر فى دورتي الألعاب الإفريقية والأوليمبية

صدى البلد

 

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاجتماع مع  أعضاء اللجنة العلمية للوزارة و اللجنة الفنية باللجنة الأوليمبية المصرية، فى لقاء مجمع ، لاستعراض  الرؤى والاستراتيجية  المتعلقة بالتخطيط العلمى لإعداد أبطال مصر الرياضيين استعدادا لمختلف البطولات من حيث النواحى البدنية والفنية والذهنية .

بدأ  اللقاء بالحديث عن الاستعدادات الجارية على قدم وساق بشأن مشاركة البعثة المصرية فى دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها بدولة غانا العام الجارى ، وتطلعات الجميع لحصول البعثة على أكبر عدد من الميداليات، وتصدر جدول الترتيب أسوةً بمشاركات مصر فى النسخ الماضية.

وتطرق اللقاء لمناقشة موقف تأهل لاعبى مصر الدوليين على مستوى المنافسات الفردية والجماعية لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، ورؤية وزارة الشباب والرياضة والتى تتسق مع خطة اللجنة الأوليمبية فى الظهور الأمثل فى أكبر محفل رياضى على مستوى العالم ، وحصد الميداليات الأوليمبية .

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام البالغ بأبطال مصر الرياضيين فى جميع الألعاب، والحرص على توفير البيئة المناسبة والأجواء المحفزة لهم وتنفيذ برامجهم التدريبية وفق ما هو محدد لهم سعياً لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها الرياضية المصرية فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

لفت الوزير إلى حالة التناغم بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية واتفاق الرؤى حول أهمية الالتزام بجميع المعايير العلمية فى تقييم اللاعبين وأداءهم ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية التى يحتاجونها فى ضوء تطوير الأداء والمحافظة على مستوياتهم الرياضية ، مشيرا إلى حرص جميع أطراف المنظومة الرياضية على تحقيق مزيد من التقدم والتطور  للرياضة المصرية على مستوى الأداء الفنى والانجازات الفريدة  .

وناقش اللقاء برامج تطوير الخطط والمعسكرات التدريبية للاعبين والمحددة من قبل الاتحادات الرياضية المختلفة ، والتأكيد على توفير كل ما يلزم لتنفيذها فى أوقاتها المحددة .

حضر اللقاء كل من  المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الاولمبية، والدكتور كمال درويش رئيس  اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس كريم اكرم والكابتن رامي عاشور والدكتور حسين السمري والدكتور محمد العربي شمعون 
والدكتور صبري عمر  طارق راشد من أعضاء اللجنة ، ومن وزراة الشباب والرياضة حضر الدكتور اشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة،  والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى،  والدكتور عبدالاول محمد مساعد الوزير ، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى.

31EED63D-80D5-482C-BF13-92BCB3AA1D06
31EED63D-80D5-482C-BF13-92BCB3AA1D06
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الأوليمبية المصرية دورة الألعاب الافريقية لدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل وقائع عصابة التوظيف الوهمية لسرقة المواطنين

وزير الري: الانتهاء من أعمال مشروع قناطر ديروط بنسبة تنفيذ 47%

نداء عاجل من صحة غزة إلى المؤسسات الدولية بشأن مجمع ناصر الطبي

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية يوضح الموعد المتوقع لانخفاض أسعار السلع

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ