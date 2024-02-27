مصطفى الزناري يشارك في مران الزمالك.. تفاصيل

شارك مصطفى الزناري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.