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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرة فنية خلال مران الزمالك اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة أبو سليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية فقرة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في وسط الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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