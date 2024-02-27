استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط الأمطار

استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم مع مغادرة ووصول السفن التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها على الأرصفة ، رغم سقوم أمطار خفيفة وتكاثر السحب المنخفضة.



ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وكثف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة الخدمية من تواجدهم الميداني لمواجهة ظروف الطقس والتعامل مع أي بلاغات بوجود تراكم للمياه ، مع انتشار سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي ورفع حالة الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية وتسهيل الحركة.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



