رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أمير الكويت

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برسالة لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مهنئاً بمناسبة العيد الوطني.

ونصت الرسالة علي : أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم المولى يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أن اتوجه منكم ومن الشعب الكويتي بأسمى التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت.

وختم الرسالة بـ: سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يمن عليكم بموفور الصحة والعافية والإقتدار ، وعلى الكويت في ظل قيادتكم الحكيمة المزيد من التقدم والإستقرار والرخاء".