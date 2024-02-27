حبس عدد من المسؤولين التونسيين في قضايا فساد

صدرت أحكام بالسجن في حق 6 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة التونسية وبحق 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات وخطايا فاقت 40 مليون دينار، في قضية فساد متعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.

وقال مرصد رقابة التونسي : صدور أحكام بالسجن في حق 6 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة و3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات وخطايا فاقت 40 مليون دينار



وأشار المرصد إنّ الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2024 بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة الفسفاط ومدير الشراءات والصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة لمدة 8 سنوات.

كما قضت المحكمة بسجن رئيس مدير عام سابق لمدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق لمدة 4 سنوات، بعد "ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار إليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية".



وأضاف مرصد رقابة أنّ "المحكمة قضت أيضًا بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار إليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.

كما قضت المحكمة بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط، على حد ما نقله مرصد رقابة.

وذكّر مرصد رقابة بأنّ "هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 إلى سنة 2019".

وثمّن المرصد، في هذا الصدد، الموظفين بشركة فسفاط قفصة "الذين كان لهم دور كبير في التبليغ عن الفساد"، مؤكدًا أنهم "يتعرضون اليوم لكافة أشكال الهرسلة".