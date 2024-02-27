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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاء عشماوي: القيادة السياسية تهتم بـ"جودة التعليم" بصفتها ركيزة التطور

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في جامعة بنها

قام الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 - بزيارة إلى جامعة بنها  ، وذلك في إطار متابعة زيارات اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي بدأت مع الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي  2023 – 2024 .

و كان في استقبال رئيس هيئة جودة التعليم ، رئيس جامعة بنها الدكتور عبد الناصر الجيزاوي ، والسادة نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.


وفي اجتماع موسع بين الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مع السادة عمداء ووكلاء الكليات بجامعة بنها ، استعرض سيادته آخر المستجدات الخاصة بإجراءات عمليات الاعتماد ، وأحدث معايير الجودة العالمية التي يتم الأخذ بها والاستفادة منها .


وفي إطار زيارة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجامعة بنها ، اجتمع الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة جودة التعليم بالسادة رؤساء وأعضاء فرق المراجعة ، وذلك لمتابعة سير عمليات الزيارات التي تقوم بها حاليا لجامعة بنها والتي تشمل كليتي الهندسة والزراعة .  


وفي ختام زيارته لجامعة بنها صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن جودة التعليم والاعتماد، ستظل تمثل ركيزة أساسية للتطور والنمو في كل مناحي الحياة ، لأن نتائجها تنعكس على كل قطاعات ومجالات العمل بالدولة.

 وأضاف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن القيادة السياسية في مصر معنية بشكل كبير بأهمية جودة التعليم ، ومدركة لضرورة تحقيق نقلات نوعية في هذا الإطار .

وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد : أن هناك بالفعل تعاون بناء ومستمر بين الهيئة والوزارات المعنية وكل مؤسسات التعليم من أجل تحقيق هذه الرؤية المستقبلية التي تحتاج من الجميع لجهد مستمر ، وأفكار بناءة ، وتعامل إيجابي مع الواقع مهما كانت التحديات .

 

مقر دائم لفرع من فروع هيئة جودة التعليم داخل جامعة بنها


وجدير بالذكر أنه في إطار التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وجامعة بنها – يوجد مقر دائم لفرع من فروع هيئة جودة التعليم داخل الجامعة ، يتولى كافة عمليات التدريب لمؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي بمحافظة القليوبية .


وامتدادا لزيارة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجامعة بنها اليوم ، وفي الاطار نفسه ، قامت أيضا الدكتور سناء راضي نائب رئيس الهيئة بزيارة لجامعة النهضة الحديثة بالقاهرة وذلك لمتابعة زيارات الاعتماد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والتي بدأت في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 – 2024 .

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