علاء عشماوي: القيادة السياسية تهتم بـ"جودة التعليم" بصفتها ركيزة التطور

قام الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 - بزيارة إلى جامعة بنها ، وذلك في إطار متابعة زيارات اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي بدأت مع الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 – 2024 .

و كان في استقبال رئيس هيئة جودة التعليم ، رئيس جامعة بنها الدكتور عبد الناصر الجيزاوي ، والسادة نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.



وفي اجتماع موسع بين الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مع السادة عمداء ووكلاء الكليات بجامعة بنها ، استعرض سيادته آخر المستجدات الخاصة بإجراءات عمليات الاعتماد ، وأحدث معايير الجودة العالمية التي يتم الأخذ بها والاستفادة منها .



وفي إطار زيارة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجامعة بنها ، اجتمع الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة جودة التعليم بالسادة رؤساء وأعضاء فرق المراجعة ، وذلك لمتابعة سير عمليات الزيارات التي تقوم بها حاليا لجامعة بنها والتي تشمل كليتي الهندسة والزراعة .



وفي ختام زيارته لجامعة بنها صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن جودة التعليم والاعتماد، ستظل تمثل ركيزة أساسية للتطور والنمو في كل مناحي الحياة ، لأن نتائجها تنعكس على كل قطاعات ومجالات العمل بالدولة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن القيادة السياسية في مصر معنية بشكل كبير بأهمية جودة التعليم ، ومدركة لضرورة تحقيق نقلات نوعية في هذا الإطار .

وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد : أن هناك بالفعل تعاون بناء ومستمر بين الهيئة والوزارات المعنية وكل مؤسسات التعليم من أجل تحقيق هذه الرؤية المستقبلية التي تحتاج من الجميع لجهد مستمر ، وأفكار بناءة ، وتعامل إيجابي مع الواقع مهما كانت التحديات .

مقر دائم لفرع من فروع هيئة جودة التعليم داخل جامعة بنها



وجدير بالذكر أنه في إطار التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وجامعة بنها – يوجد مقر دائم لفرع من فروع هيئة جودة التعليم داخل الجامعة ، يتولى كافة عمليات التدريب لمؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي بمحافظة القليوبية .



وامتدادا لزيارة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجامعة بنها اليوم ، وفي الاطار نفسه ، قامت أيضا الدكتور سناء راضي نائب رئيس الهيئة بزيارة لجامعة النهضة الحديثة بالقاهرة وذلك لمتابعة زيارات الاعتماد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والتي بدأت في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 – 2024 .