غدا.. انعقاد الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية

تعقد الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة) الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الدورة "68" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمرأة العربية (د.43) برئاسة سلطنة عمان، وبحضور معالي الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.



وخلال الاجتماع التحضيري سيتم مناقشة مسودة البيان العربي الذي سيقدم باسم المجموعة العربية في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 68 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة CSW تحت عنوان " تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة " وهو الموضوع ذو الأولوية الذي سيناقش خلال أعمال لجنة وضع المرأة لهذا العام، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس 2024 بنيويورك.



وقد صرحت سعادة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن الأمانة العامة تثمن الجهد العربي المشترك في إثراء البيان العربي الذي يصدر عن الاجتماع العربي التحضيري، ونوهت سعادتها إلى أن الأمانة العامة ستعقد فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية على هامش الدورة (68) للجنة وضع المرأة بعنوان " كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة Breaking Chains: Women’s Quest for Life in Gaza" بحضور رؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية بتاريخ 11 مارس 2024 بمقر الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الأممية المعنية وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك. وذلك في إطار دعم التواجد الدولي لقضية المرأة الفلسطينية في ظل الأحداث الغير مسبوقة جراء الحرب على غزة. وستلقي الفعالية الضوء على ما تعانيه المرأة والفتاة الفلسطينية في إطار الموضوع الرئيسي الذي تناقشه لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لهذا العام، بهدف إيصال صوت المرأة العربية في هذا المحفل الدولي الهام من خلال متحدثين رفيعي المستوى من ضمنهم متحدثين دوليين من خارج المنطقة العربية.



ومن المقرر أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية (د.43) عدداً من الموضوعات الرئيسية حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، منها متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030، التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثون عاماً، وقضايا المرأة والأمن والسلام، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والتغير المناخي ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي والثنائي في مجال تعزيز وتمكين المرأة.

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