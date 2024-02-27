عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. انعقاد الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تعقد الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة) الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الدورة "68" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمرأة العربية (د.43) برئاسة سلطنة عمان، وبحضور معالي الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.


وخلال الاجتماع التحضيري سيتم مناقشة مسودة البيان العربي الذي سيقدم باسم المجموعة العربية في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 68 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة CSW تحت عنوان " تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة " وهو الموضوع ذو الأولوية الذي سيناقش خلال أعمال لجنة وضع المرأة لهذا العام، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس 2024 بنيويورك.


وقد صرحت سعادة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن الأمانة العامة تثمن الجهد العربي المشترك في إثراء البيان العربي الذي يصدر عن الاجتماع العربي التحضيري، ونوهت سعادتها إلى أن الأمانة العامة ستعقد فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية على هامش الدورة (68) للجنة وضع المرأة بعنوان " كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة Breaking Chains: Women’s Quest for Life in Gaza" بحضور رؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية بتاريخ 11 مارس 2024 بمقر الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الأممية المعنية وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك. وذلك في إطار دعم التواجد الدولي لقضية المرأة الفلسطينية في ظل الأحداث الغير مسبوقة جراء الحرب على غزة. وستلقي الفعالية الضوء على ما تعانيه المرأة والفتاة الفلسطينية في إطار الموضوع الرئيسي الذي تناقشه لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لهذا العام، بهدف إيصال صوت المرأة العربية في هذا المحفل الدولي الهام من خلال متحدثين رفيعي المستوى من ضمنهم متحدثين دوليين من خارج المنطقة العربية.


ومن المقرر أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية (د.43) عدداً من الموضوعات الرئيسية حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، منها متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030، التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثون عاماً، وقضايا المرأة والأمن والسلام، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والتغير المناخي ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي والثنائي في مجال تعزيز وتمكين المرأة.
2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

ترشيحاتنا

مصادر رفيعة المستوى: إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة

المدعي العام بمانهاتن يطلب فرض حظر نشر على ترامب لهذا السبب

3 صيغ لـ الصلاة على النبي بعد أذان الفجر.. يغفلها الكثيرون

مفتي الجمهورية: الشعب المصري شريك أصيل في الحفاظ على استقرار الوطن

بعد صفقة رأس الحكمة| بشرى سارة.. انخفاض أسعار السلع أبرزها السكر واللبن

حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة لعصابة التوظيف الوهمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منع زوجته الزيارة عنه| معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر

دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

فيديو

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

اﻟﻤﺰﻳﺪ