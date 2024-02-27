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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع مسئول سويدي سبل تشجيع الاستثمارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع هاكان جيفرل نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد؛ لبحث سبل تشجيع الاستثمارات السويدية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والتعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية والأمن السيبرانى، وذلك بحضور تيبو تاورينين سفير السويد فى إسبانيا، على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا.

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى أن هناك شركات سويدية رائدة تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية الشابة فى المشروعات السويدية.

حضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع يوسف طيوب الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسنتشر Accenture للعمليات العالمية المتخصصة فى استشارات الأعمال والخدمات؛ حيث توفر المجموعة خدمات استشارية واستراتيجية وتكنولوجية وخدمات التشغيل من خلال شبكة عالمية واسعة من المكاتب ومراكز تقديم الخدمات ومراكز الابتكار. وتتواجد المجموعة فى أكثر من 200 مدينة بـ51 دولة لخدمة عملائها فى أكثر من 120 دولة.

وناقش اللقاء جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر بمجال التعهيد فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ حيث تم بحث فرص التعاون المشترك فى مجال التعهيد.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع أناند أثريا الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة تيجاس Tejas للشبكات الهندية العاملة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات؛ خطط الشركة المستقبلية وفرص التعاون فى تصنيع معدات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية.

 وحضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، و أرنوب روى المؤسس المشارك والمدير التنفيذى للعمليات والمدير التنفيذى لشركة تيجاس.

كما حضر اللقاءات سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فى سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 التى عقدت تحت عنوان "بوابة مفتوحة - فن ما هو ممكن"؛ حيث ناقشت الجلسة التطورات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى التوليدى، وربط الآلات والتطبيقات من خلال الذكاء الاصطناعى، والانترنت الصناعى، والرؤى المستقبلية لبناء مستقبل رقمى وعالم متصل؛ وذلك بمشاركة عدد من رواد الصناعة على المستوى العالمى.

ويعد المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA؛ بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

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