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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تعقد الاجتماع الـ44 لمدراء الجمارك.. غدا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي) الاجتماع (44) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، غدا 28 فبراير  وبمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا سيناقش الاجتماع تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والنظر في عدة موضوعات مطروحة منها (الموافقة على دليل الأحكام / القرارات المسبقة، التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بشأن مقترح جمهورية مصر العربية الخاص ببند دلالة المنشأ ضمن متطلبات إثبات المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والبت في الإبقاء عليه أو حذفه من الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، وأخيراً اعتماد الأنظمة والبيانات المراد تبادلها إلكترونياً من خلال مركز المعلومات الجمركي العربي).


كما سيتطرق الاجتماع إلى اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي حيث دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ منذ أغسطس 2022 ولها تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة وغيرها من الموضوعات الجمركية وما يستجد من أعمال.

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