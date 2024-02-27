عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|تراجع أسعار الدواجن واللحوم.. تحذير عاجل من الأرصاد.. وتفاصيل حريق دوار الكبير أوي

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم، الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الذروة الخميس.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام القادمة
قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد انخفاضا نسبيا في قيم درجات الحرارة، بمعدل 4 درجات عن أمس، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا تستمر لمدة 24 ساعة فقط.

«أبويا مات وأنت تقولي فرح أختك».. مجدي عبد الغني يوجه رسالة نارية لـ كهربا
مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، يعلق على أزمة كهربا لاعب النادي الأهلي، الأخيرة مع المدير الفني لـ الأهلي كولر، وقال إن كهربا فضل أن يحضر فرح شقيقته بدلا من أن يسافر مع الفريق في المباراة الأخيرة في غانا.

فيديو جديد كشف مفاجأة.. حسام حبيب: علاقتي مع شيرين مستمرة
تتصدر المطربة شيرين عبد الوهاب، عن أنباء عودتها للمطرب حسام حبيب،  مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين أغنيته كدابة.

العناية الإلهية أنقذتهم.. التفاصيل الكاملة لـ حريق دوار الكبير أوي
شب حريق هائل في دوار المزاريطة وهو لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي خلال تصوير الموسم الـ8 من المسلسل وأتى الحريق على الدوار بالكامل.

بعد اتفاق رأس الحكمة.. قفزة جديدة في سندات مصر الدولارية| تفاصيل
حدوث قفزة في السندات السيادية المصرية الدولارية وصلت لنحو 3 سنتات لتواصل الارتفاع الكبير الذي سجلته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات (اتفاق رأس الحكمة) يجلب 35 مليار دولار للدولة خلال الشهرين المقبلين.

الزراعة: لدينا 274 منفذا استهلاكيا في كل المحافظات وهدفنا تعظيم الإنتاج المحلي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن شهر رمضان والأعياد المختلفة تكون فترة ذروة الاستهلاك للمواطن، لذلك يجرى العمل على تكثيف حجم المعروضات والمتاح أمام المواطنين، من خلال إعطاء موافقات افتراضية لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس من الماشية منهم 120 ألف رأس ماشية بغرض التربية ثم الذبح في المجازر البلدية، أما الباق بغرض الذبيح الفوري والتي تدخل كلحوم مبردة في الأسواق، وبالتالي زيادة حجم المعروض بشكل كبير، واستقرار الأسعار.

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم
تشغل أسعار الدواجن واللحوم بال كل مواطن وخصوصًا مع اقتراب موسم شهر رمضان، فهي  من أهم  مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطن في وجباته، حيث تشهد أسعار الدواجن واللحوم انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية.
 

إغاثة وعلاج.. مصر تستعد لإقامة معسكر إيواء ثالث ومستشفى ميداني بـ"دير البلح"
أكد مصدر مصري مطلع  انتهاء إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، وقال الهلال الأحمر المصري إنه بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني يقدم المواد الغذائية والإغاثية للنازحين.

سامح شكري: نحذر من أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إننا نحذر من أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وندين الإسرائيلية المستمرة.

الأرصاد كهربا أسعار الدواجن واللحوم حريق دوار الكبير أوي سندات مصر الدولارية رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

وقع العقود.. ميدو: صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

موضوعات متعلقة

5 مخاطر لـ إدمان الألعاب الإلكترونية.. تعرف عليها

شكري: مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

على أنقاض المنازل المدمرة.. فلسطينيون ينتظرون مساعدات لإطعام الأطفال الجائعين|فيديو

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

بعد اتفاق رأس الحكمة.. قفزة جديدة في سندات مصر الدولارية| تفاصيل

خبير: شرم الشيخ أفضل وجهة سياحية آمنة باعتراف دولي لحفاظها على الهوية والبيئة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

العناية الإلهية أنقذتهم.. التفاصيل الكاملة لـ حريق دوار الكبير أوي

ترشيحاتنا

لماذا أمرنا الله بالصيام في شهر رمضان؟ 18 سببا لا يعلمها كثير

أول مصري وعربي يفوز برئاسة نقابة شرطة مرور نيويورك.. تفاصيل

إتاحة تيسيرات ومحفزات جديدة خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للطاقة

وزير التعليم يتوجه للمملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية

المشاركون بجلسة عجز الموازنة يطالبون بتوفير وسائل تجعل الاقتصاد أكثر مرونة

واشنطن بوست تكشف عن عدم وجود اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

إدوارد كيف مخترع المجلة بمفهومها المعاصر.. كيف جاءته الفكرة؟

في ذكرى تحرير الكويت.. دور مصر في الحرب والآثار المترتبة عليها

بعد منع زوجته الزيارة عنه| معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر

فيديو

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ