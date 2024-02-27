أخبار التوك شو|تراجع أسعار الدواجن واللحوم.. تحذير عاجل من الأرصاد.. وتفاصيل حريق دوار الكبير أوي

تناولت برامج التوك شو، اليوم، الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
الذروة الخميس.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام القادمة
قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد انخفاضا نسبيا في قيم درجات الحرارة، بمعدل 4 درجات عن أمس، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا تستمر لمدة 24 ساعة فقط.
«أبويا مات وأنت تقولي فرح أختك».. مجدي عبد الغني يوجه رسالة نارية لـ كهربا
مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، يعلق على أزمة كهربا لاعب النادي الأهلي، الأخيرة مع المدير الفني لـ الأهلي كولر، وقال إن كهربا فضل أن يحضر فرح شقيقته بدلا من أن يسافر مع الفريق في المباراة الأخيرة في غانا.
فيديو جديد كشف مفاجأة.. حسام حبيب: علاقتي مع شيرين مستمرة
تتصدر المطربة شيرين عبد الوهاب، عن أنباء عودتها للمطرب حسام حبيب، مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين أغنيته كدابة.
العناية الإلهية أنقذتهم.. التفاصيل الكاملة لـ حريق دوار الكبير أوي
شب حريق هائل في دوار المزاريطة وهو لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي خلال تصوير الموسم الـ8 من المسلسل وأتى الحريق على الدوار بالكامل.
بعد اتفاق رأس الحكمة.. قفزة جديدة في سندات مصر الدولارية| تفاصيل
حدوث قفزة في السندات السيادية المصرية الدولارية وصلت لنحو 3 سنتات لتواصل الارتفاع الكبير الذي سجلته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات (اتفاق رأس الحكمة) يجلب 35 مليار دولار للدولة خلال الشهرين المقبلين.
الزراعة: لدينا 274 منفذا استهلاكيا في كل المحافظات وهدفنا تعظيم الإنتاج المحلي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن شهر رمضان والأعياد المختلفة تكون فترة ذروة الاستهلاك للمواطن، لذلك يجرى العمل على تكثيف حجم المعروضات والمتاح أمام المواطنين، من خلال إعطاء موافقات افتراضية لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس من الماشية منهم 120 ألف رأس ماشية بغرض التربية ثم الذبح في المجازر البلدية، أما الباق بغرض الذبيح الفوري والتي تدخل كلحوم مبردة في الأسواق، وبالتالي زيادة حجم المعروض بشكل كبير، واستقرار الأسعار.
انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم
تشغل أسعار الدواجن واللحوم بال كل مواطن وخصوصًا مع اقتراب موسم شهر رمضان، فهي من أهم مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطن في وجباته، حيث تشهد أسعار الدواجن واللحوم انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية.
إغاثة وعلاج.. مصر تستعد لإقامة معسكر إيواء ثالث ومستشفى ميداني بـ"دير البلح"
أكد مصدر مصري مطلع انتهاء إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، وقال الهلال الأحمر المصري إنه بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني يقدم المواد الغذائية والإغاثية للنازحين.
سامح شكري: نحذر من أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إننا نحذر من أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وندين الإسرائيلية المستمرة.