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رئيس التحرير
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برلمان

بعد صفقة رأس الحكمة..صناعةالشيوخ: الإفراج عن السلع والبضائع بالجمارك خطوة نحو خفض الأسعار

محمد علي ابوحجازي
محمد علي ابوحجازي ، عضو مجلس الشيوخ

ثمن  النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعةبمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط ، بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإفراج بشكل تدريجي  عن السلع الموجودة في الجمارك والتي ستجني ثمار تخفيض اسعار السلع وتحقق اشباع للسوق وتقضي علي جشع احتكارالسلع وهوماترتب من  تداعيات صفقة مشروع رأس الحكمة وحالة الانتعاش في السوق وانخفاض الدولار بشكل كبير.

 

وأشار عضو صناعة الشيوخ فى بيان صحفى له إلى أن هذه البضائع المفرج عنها في كافة الصناعات من زراعية وادوية وغيرها من السلع التي ستحدث انفراجة وخفض كبير لها في السوق المصري ، مؤكدا أن قرار الافراج عن السلع والبضائع سيؤدي لعودة الحركة للمصانع والشركات.

 

وتوقع أبو حجازي حدوث انتعاشة فى الإقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء، بالإفراج عن السلع فى الجمارك ، سيدفع لإنخفاض أسعار حتمي والإستقرار في السوق.

 

وأشار أبو حجازي إلي أن صفقة راس الحكمة بشرة خير للاقتصاد المصري كله، سواء من ناحية ضخ سيولة نقدية دولارية أو توفير آلاف من فرص العمل أو تحريك السوق واجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة لهذا المشروع الاستثماري الضخم، سينعكس إيجابا على حركة السوق المصري والقضاء على الازمة الاقتصادية ونتوقع استقرار في اسعارالسلع خاصتا وان مصر تدخل الان في العديد من المشاريع الصناعية والتجارية العملاقة تلتي ستجني ثمارها قريبا وتقلل وتضخ عملة صعبة في البنك المركزي.

محمد علي ابوحجازي مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي الدولار

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