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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إنشاء 4 محاور لتخفيف التكدس بالمدينة

صدى البلد

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إن المحافظة تشهد أعمال تطوير في كافة القطاعات الخدمية وخاصة في شبكة الطرق سواء في المراكز والمدن المتعددة وفق خطة لتطوير الطرق تم وضعها تستوعب الزيادات المستقبلية التي تشهدها المحافظة، فقد تم إنشاء 4 محاور لربط شرق غرب كفر الشيخ لتخفيف التكدس المروري وسط المدينة.
جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم /الثلاثاء/ اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي لاستعراض المشروعات الخدمية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة إضافة لشبكة الطرق الجاري إنشاؤها والتطوير الذي يشهده القطاع الصحي، ومعارض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية.
وأوضح المحافظ أن الأعمال الجارية بمدينة كفر الشيخ تأتي ضمن المشروع القومي تطوير عواصم المدن سيغير تماما من شكل المدينة، خاصة بعد الانتهاء من المنطقة اللوجستية ومركز التنمية الشبابية، إضافة إلى الإنشاءات الحديثة والأنشطة التجارية بالمحافظة والتي ستتيح فرص عمل لعدد كبير من شباب الخريجين وأصحاب الأعمال التجارية. 
وفي سياق أخر، شدد محافظ كفر الشيخ على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق والتصدي لكافة وسائل الاحتكار وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية.
جاء ذلك خلال افتتاح محافظ كفر الشيخ اليوم منفذا جديدا لمعرض "أهلا رمضان" بميدان الـ 47 بمدينة كفرالشيخ، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد المحافظ أن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق ، موجها بالتوسع في فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة بنسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق.
وأضاف المحافظ أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى والنجوع لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

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