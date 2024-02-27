إتاحة تيسيرات ومحفزات جديدة خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للطاقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويناقش الاجتماع ملف الطاقة، والسعي المستمر لجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، من خلال اتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات تحقيقاً للأهداف المرجوة منه.

كما يستعرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لإتاحة سبل الامداد والتغذية الكهربائية لمختلف المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في كافة القطاعات، تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.