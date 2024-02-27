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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ للاعبي الأهلي المستبعدين من مواجهة بلدية المحلة

الأهلي
الأهلي

شارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برفقة عدد من زملائه بالفريق.

ونشر كهربا صورة وهو يتناول وجبة الإفطار رفقة عدد من لاعبي الأهلي المستبعدين من لقاء البلدية، وعلى رأسهم أحمد عبدالقادر وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، إلى جانب عدد من الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق الأول

كان السويسري مارسيل كولر قد استبعد كهربا ومحمود متولي وكريم الدبيس من قائمة الأهلي، في مواجهة بلدية المحلة، اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي، مع بلدية المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الـ 10 فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف.

 

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