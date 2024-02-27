نجم الزمالك السابق يثير غضب جماهير الأهلي بسبب مروان عطية

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن مروان عطيه، لاعب النادي الأهلي يمتلك إمكانيات فنية محدودة ولا يليق بالقلعة الحمراء.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية "مروان عطيه إمكانياته محدودة وأخطائه كثيرة ويحصل على إنذارات كثيرة أيضا، وهو الأمر الذي لا يليق بلاعب في صفوف النادي الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لن يتأثر بغياب ياسر إبراهيم في مباراة نهائي كأس مصر ورامي ربيعة سيكون بديلا له"

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي، مع بلدية المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الـ 10 فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 اهداف.