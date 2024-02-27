تسريب محادثات.. حبس المتهم بانتهاك خصوصية ريم البارودي

حصلت الفنانة ريم البارودي على حكم قضائي سنة، على أحد الأشخاص، بعد انتهاكه حرمة الحياة الخاصة بالفنانة، ونشره محادثات خاصة أدت إلى مرور البارودي بعدة أزمات، بسبب تسريب هذه المحادثات.

وقضت اليوم محكمة جنح الخليفة بجلسة 27\2\2024، في القضية رقم 16176 لسنة 2023، جنح الخليفة والمقطم الجزئية بحبس أحد الأشخاص سنة، لارتكابه جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بـ الفنانة ريم البارودي، عبر تطبيق الواتس آب.



وكان المتهم، قام بنقل محادثات خاصة عبر تطبيق الواتس آب، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها مما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبجلسة اليومأصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.