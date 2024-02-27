لاعبة طائرة الأهلي: التتويج بالسوبر مجرد بداية وهدفنا إسعاد الجماهير

أكدت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية، وروح الفانلة الحمراء كانت السبب ‏في تحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر‎.‎

وأوضحت أن الفريق دخل المباراة من أجل الفوز والحفاظ على اللقب، ونجح في السيطرة على المباراة‎.‎ وأكملت أن الجميع التزم بتعليمات إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق، مما أدى إلى الظهور بأداء جيد أمام الزمالك وحصد اللقب‎.‎

وأضافت: الفريق ما زال لديه الكثير ليقدمه خلال المرحلة المقبلة، وأن التتويج بلقب السوبر مجرد بداية وسنبذل كل جهدنا لإسعاد ‏جماهير الأهلي‎.‎

وكان فريق «سيدات طائرة الأهلي» قد توج ببطولة كأس السوبر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع الأشواط، على صالة اتحاد ‏الشرطة.