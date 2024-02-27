لاعبة طائرة الأهلي: التتويج بالسوبر مجرد بداية وهدفنا إسعاد الجماهير

أكدت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية، وروح الفانلة الحمراء كانت السبب في تحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر.
وأوضحت أن الفريق دخل المباراة من أجل الفوز والحفاظ على اللقب، ونجح في السيطرة على المباراة. وأكملت أن الجميع التزم بتعليمات إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق، مما أدى إلى الظهور بأداء جيد أمام الزمالك وحصد اللقب.
وأضافت: الفريق ما زال لديه الكثير ليقدمه خلال المرحلة المقبلة، وأن التتويج بلقب السوبر مجرد بداية وسنبذل كل جهدنا لإسعاد جماهير الأهلي.
وكان فريق «سيدات طائرة الأهلي» قد توج ببطولة كأس السوبر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع الأشواط، على صالة اتحاد الشرطة.