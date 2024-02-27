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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصدي مصطفى شوبير ضمن الأفضل في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلن الإعلامي أمير هشام اختيار تصدي لمصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي ضمن أجمل ٥ تصديات في دوري أبطال أفريقيا .

 

كتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الكاف يختار تصدي مصطفي شوبير حارس الأهلي أمام ميدياما ضمن أفضل 5 تصديات في الجولة الخامسة بدوري الأبطال ".

 

أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المستوى الذي قدمه مصطفى شوبير حارس الفريق منح حالة من الطمأنينة بعد أن ظهر بشكل مميز بالمباريات الأخيرة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : في العالم كله يوجد الحارس الأول هو من يشارك بشكل أكبر في المباريات ولمن من المهم أن تمتلك حارس ثاني مميز وصاحب شخصية قوية.

 

وأشار بيبو إلى أن شوبير حارس موهوب وليس مصنوع ويتواجد احتياطي لمحمد الشناوي الحارس الاول ليس في مصر فقط وانما في افريقيا وكنا نتمنى أن تتاح له الفرصة في ظروف بعيدة عن إصابة الشناوي، ولديه مهام صعبة خلال الفترة المقبلة.

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