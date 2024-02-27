ندى وليد لاعبة طائرة الأهلي: حققنا السوبر عن جدارة على حساب الزمالك

أعربت ندى وليد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بكأس السوبر، على حساب فريق الزمالك، ‏بعد الفوز عليه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على صالة اتحاد الشرطة‎.‎

وقالت ندى وليد عقب المباراة إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا للغاية خلال اللقاء بعد بداية غير موفقة، وإنها سعيدة للغاية ‏بالتتويج بلقب السوبر مع الأهلي للعام الثاني على التوالي‎.‎

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن التتويج بكأس السوبر سيكون دافعًا قويًّا للاعبات الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات خلال ‏الموسم الحالي.

وكان فريق «سيدات طائرة الأهلي» قد توج ببطولة كأس السوبر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع الأشواط، على صالة اتحاد ‏الشرطة.