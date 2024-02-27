ندى وليد لاعبة طائرة الأهلي: حققنا السوبر عن جدارة على حساب الزمالك

أعربت ندى وليد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بكأس السوبر، على حساب فريق الزمالك، بعد الفوز عليه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على صالة اتحاد الشرطة.
وقالت ندى وليد عقب المباراة إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا للغاية خلال اللقاء بعد بداية غير موفقة، وإنها سعيدة للغاية بالتتويج بلقب السوبر مع الأهلي للعام الثاني على التوالي.
وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن التتويج بكأس السوبر سيكون دافعًا قويًّا للاعبات الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم الحالي.
وكان فريق «سيدات طائرة الأهلي» قد توج ببطولة كأس السوبر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع الأشواط، على صالة اتحاد الشرطة.