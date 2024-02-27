صدمة لجوميز | أولى غيابات الزمالك عن مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن أول غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية “السنغالي إبراهيما نداي، جناح ندي الزمالك، يُعاني من الإصابة في العضلة الضامة، والتي تعرض خلال مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري”.

وأضاف: “نداي، لن يلحق بمباراة الزمالك والداخلية، في بطولة الدوري الممتاز، وبنسبة كبيرة لن يتمكن من اللحاق بمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر”.

ويلتقي الزمالك مع الداخلية يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك في السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023.

