العفو الدولية توجه اتهاما خطيرا للجيش الإثيوبي

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الجيش الإثيوبي "بإعدام المدنيين خارج نطاق القضاء" في منطقة أمهرة، وحرمان العائلات من "الحق في دفن أحبائهم".

ويعرض التقرير تفاصيل الحوادث التي وقعت في أغسطس وأكتوبر 2023 في منطقة بحر دار، حيث زُعم أن جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية أطلقوا النار وقتلوا مدنيين أثناء القتال ضد ميليشيا فانو غير الحكومية، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وأوضح تقرير العفو الدولية، أنه في إحدى الحالات، تم إعدام ستة مدنيين في حيي أبو الحارة وليديتا في 08 أغسطس 2023 وبعد شهرين، ورد أنه تم إعدام ستة رجال، من بينهم خمسة مدنيين، في منطقة سيبا تاميت وأفاد شهود عيان أن الجثث ظلت ملقاة في الشارع لساعات قبل أن يتمكن الأهالي من انتشالها لدفنها.

وتدعو منظمة العفو الدولية، إثيوبيا إلى إعادة التدقيق الدولي، وتحث على اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.