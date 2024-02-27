30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

كشفت أنباء صحفية، اليوم الثلاثاء، عن عدد الحضور الجماهيري للفريق أمام سوار الغيني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأضافت الأنباء الصحفية عن حصول الزمالك على موافقة حضور 30 ألف مشجع لمباراة سوار الغيني، والمقرر له يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة".

وتابعت: "الزمالك كان يسعى للحصول على موافقة حضور 50 ألف مشجع، لدعم ومساندة الفريق رغم حسم التأهل كمتصدر للمجموعة".

وأسند الكاف مهمة الإدارة التحكيمية للحكم تيودروس ميتيكو حكم ساحة، ويعاونه كل من فاسيكا يوليشيت ومصطفى مكي محمد مساعدين، وهاليوسوس بيليتي حكم رابع.. ويتواجد المغربي جمال كاواشي مراقبا لمباراة الزمالك ضد سوار، والتنزاني ليزلي ليونارد مراقبا للحكام.

ويتواجد الزمالك، في صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، ونجح في حسم التأهل، بعدما تفوق على أبو سليم الليبي المتواجد كوصيف للمجموعة برصيد 9 نقاط.