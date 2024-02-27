محافظ الإسماعيلية يشدد على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار

شدد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة اليوم، الثلاثاء، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي وضبط الأسعار والتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين حفاظا على تقديم سلع غذائية مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية بأسعار مناسبة للمواطن البسيط .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم بالقيادات المحلية لبحث سبل تنفيذ زيادة أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية بالوحدات المحلية بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ورؤساء المراكز والمدن وأحياء مدينة الإسماعيلية .

قال المحافظ إنه تم استعراض الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية والمتضمن نسب التحصيل والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة كل مركز على حدة من أجل تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة وذلك لتدبير الموارد اللازمة لتنفيذ صرف الزيادة الجديدة المقررة للعاملين المؤقتين وعمال اليومية.

أشار المحافظ إلى ضرورة تحصيل إيرادات المحافظة من رسوم النظافة والإسكان والإشغالات، ورفع المخالفات والإيجارات والصناديق الخاصة وتعظيمها من أجل الاستفادة منها بشكل عاجل في أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية ومن ثم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية، مؤكدا ضرورة عدم تأخير أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

