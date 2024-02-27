الحرية المصري: إنزال المساعدات عبر القوات الجوية المصرية يؤكد أولوية القضية الفلسطينية

ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إعلان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى بأن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا، ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، مؤكدا أن مصر تؤكد في كل يوم يمر أن القضية الفلسطينية هي الاهتمام الاول لدى القيادة السياسية، وحل القضية هو الشغل الشاغل لجميع الدول العربية والإسلامية.



وأوضح مهنى، أن مشاركة الأردن والإمارات في عملية إسقاط المساعدات على غزة، تأكيد للوحدة العربية والتعاون والتكاتف من أجل حل الأزمة ودعم الإخوة الأشقاء، مشيرا إلى أن جميع الدول العربية تحاول من جهتها لوقف إطلاق النار ووقف الحرب وعودة الأراضي الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن استمرار العدوان على غزة وتغافل المجتمع الدولي عن جرائم الجيش الإسرائيلي سيكون سبب رئيسي في حدوث سقوط العديد من الضحايا الأبرياء يوميا وستصل الأضرار والاوجاع نزيد لان تصل إلى المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة في القطاع.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع دول العالم أن تقف لإنقاذ الأبرياء وتقول لا للحرب التي تهدف إلى إبادة شعب وتهجير قسري وقتل متعمد، فالجميع له الحق في العيش والأمان والمجتمع الدولي لديه مسئولية كبيرة نحو وقف النزاع والحرب المستبدة والرجوع لمائدة الحوار لوجود حل نهائي وفصل الدولتين.