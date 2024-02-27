محافظ القاهرة يفتتح معرض "خيرات رمضان" و"مهرجان القاهرة الدولي للتمور" .. الخميس

يفتتح محافظ القاهرة خالد عبدالعال، مساء بعد غد، الخميس، معرض "خيرات رمضان" و"مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور" بحديقة الحرية، ضمن استعدادات العاصمة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

أكد خالد عبدالعال، بأن معرض "خيرات رمضان" يأتي في إطار جهود الدولة المكثفة للتوسع في إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين.. مؤكدًا أن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% و30%، ويشارك به أكثر من 100 عارض.

أشار محافظ القاهرة إلى أن "مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور" يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين، الأمر الذي سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة "أيادي مصر"، ويضم كافة أنواع التمور من محافظات مصر التي تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر والأردن.

كما تقام على هامش المهرجان محاضرات وورش عمل عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة في مجال صناعة التمور وتسويقها.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى توافر كافة السلع الأساسية بها.