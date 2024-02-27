رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى الشاعر الغنائي بخيت بيومي

نعى رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الفنان إيهاب فهمي؛ الشاعر الغنائي بخيت بيومي الذي وافته المنية اليوم /الثلاثاء/.



وذكر المركز - في بيان اليوم - أن الشاعر الغنائي بخيت بيومي كتب الفوازير لمدة 17 عاما متواصلة، كما كتب فوازير الأنبياء والرسل.. مشيرا إلى أن من أشهر أعماله أشعار مسرحية "727"، ومسلسلات: "فرح وفرقة المرح"، "المسحراتي"، "سر الأرض"، "يوميات نجاتي المسحراتي"، وكلمات أغاني المسلسلات الإذاعية: "إجري إجري"، "الأستاذ عفيفي"، "خميس وجمعة"، وفوازير: "عم كريم أبو المفاهيم".



وقد نعت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اليوم الشاعر بخيت بيومي قائلة "فقدنا اليوم شاعرًا غنائيًا متفردًا أثرى الحياة الفنية والغنائية بالعديد من الأعمال الخالدة لكبار مطربينا، وشكلت مؤلفاته جزءًا من ذاكرتنا، ورحل تاركًا مكتبة تحوي إرثًا لن يمحى".