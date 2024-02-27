مبابي الملهم| نجوم العالم يطلبون اللعب لريال مدريد

أسفرت أنباء انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف ريال مدريد، مطلع الموسم المقبل، في زعزعة استقرار سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد مبابي، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانضمام للميرنجي في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الكثير من اللاعبين بشتى أنحاء العالم، يريدون الانتقال لصفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن عددا كبيرا من اللاعبين أرسل رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى الريال للانضمام إلى مشروع الميرنجي.

وأشارت إلى أن الطلبات التي وصلت لريال مدريد ليست فقط للفريق الأول، ولكن أيضًا للكاستيا (الفريق الثاني) وفريق الرديف والشباب.

بالإضافة إلى ذلك، يتلقى نجوم ريال مدريد اتصالات من زملائهم وأصدقائهم في الأندية الأخرى، يعرضون عليهم القدوم لصفوف الميرنجي.

وأوضحت الصحيفة، أن صفقة مبابي ليست السبب الوحيد وراء رغبة العديد من اللاعبين في الانتقال لريال مدريد، وإنما أيضًا المشروع الرياضي، الذي من المتوقع له أن يستمر لسنوات، هذا بالإضافة إلى البنية التحتية الرياضية، وخاصة سيوداد ديبورتيفا والبرنابيو الجديد.