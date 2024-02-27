تفاصيل تمويل البنك الزراعي مبادرة «بلدك معاك» للأسر الأولى بالرعاية.. فيديو

أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن مبادرة «بلدك معاك» تهتم بالأسر الأولى بالرعاية ودعمها في جوانب الزواج والرعاية العلاجية والدعم بالمواد الغذائية، مشيرا إلى أن المبادرة تنتشر في 4 محافظات حتى الآن.

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن البنك الزراعي المصري يحصل على دعم من قبل البنك المركزي لتمويل مثل تلك المبادرات، معلقا: تم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية لتنظيم المبادرة في شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

أوضح علاء فاروق أن ما يقوم به البنك من مبادرات مجتمعية ضمن خطة الشمول المالي، موضحا أن أن هناك خطط للتمويل الزراعي بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية؛ لتحقيق تنمية حقيقية وريادة للأعمال.

وأكمل علاء فاروق : البنك الزراعي يقدم الدعم للأسر الأولى بالرعاية من الأرباح التي يحققها البنك، إيمانا من البنك بدوره في المسئولية المجتمعية.